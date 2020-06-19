打老師判囚1年半　男子今出獄：以暴制暴是不對

河南洛陽市欒川縣35歲男子常仁堯，2018年因毆打老師而被判入獄1年半，引起關注。周五（19日）刑滿出獄後，他向內媒表示，之前處理事情的方法確有不妥，是搬起以前的石頭砸自己的腳，「這種以暴制暴的方式肯定是不對的」，提醒其他與其有相似經歷的人要學會釋懷。

常仁堯2018年7月在浙江杭州市工作時，當街攔下一輛電單車，並掌摑駕車的中年男子。原來，該電單車司機正是他20多年前的中二級班主任張軍（化名），他因回想當年因家中無權無錢，被老師欺負和體罰，覺得對方踐踏其尊嚴，於是攔下對方，打了對方4巴和1拳來報復洩憤。

他打人的過程被人拍下，在網絡廣為傳播，引起關注。他事後被控尋釁滋事罪，審訊期間多次情緒崩潰，指被體罰陰影長期困擾。最終他被判囚，在河南三門峽監獄服刑。

他周五出獄後表示，「出來了，這個事情就讓他過去吧」，認為自己過去打人的行為是不對的。他又指服刑期間讀了一些書，明白做事不可以衝動。對於未來，他打算好好做生意，多賺點錢，但目前要先回家探望90多歲的奶奶。