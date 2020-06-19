西堠門大橋因大風出現抖動　車輛限行

西堠門大橋因大風而產生渦振。

浙江舟山市西堠門大橋周四（18日）下午7時因大風而出現渦振現象，時長約70分鐘，管理單位及時雙向封橋。當晚，經專家分析論證，大橋已恢復正常。不過，結合專家組意見，管理單位決定分3階段恢復全面通車，自周五（19日）凌晨零時起，採取限定車型有序通行措施。

中共舟山市委、市政府新聞辦公室官方微信「舟山發布」最新消息，專家通過大橋結構監測數據分析，基於監測振動數據和人工實橋感受反饋，大橋已恢復渦激振動前水平，未有異常，建議恢復大橋通行。

第一階段，啟動舟山鴨蛋山碼頭至寧波白峰碼頭加密班次開班，進行交通分流，同時通過微信微博、電台等媒體及時發布消息。

第二階段，周五凌晨零時起，採取限定車型有序通行措施，允許小型車輛及大客車通行，禁止危化品車、重型貨車等大型車輛通行，運載蔬菜等民生物資車輛除外。收費站進口須關閉ETC通道，人工車道按至少50米間距放行。

第三階段，周五當日，中交公路規劃設計院組織西安交大、同濟大學等專家進一步進行現場查勘，決定是否全面恢復通車。

西堠門大橋是一條懸索橋，全長5.3公里，連接冊子島和金塘島，並連接金塘大橋。2009年12月25日正式通車。