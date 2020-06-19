中印流血︰加勒萬河谷衝突　趙立堅梳理事件來龍去脈

中印度兩軍周一（15日）晚上在邊境加勒萬河谷爆發流血衝突，釀成多人傷亡，受到輿論關注，外媒記者連日來多番在中國外交部例行記者會上追問詳情。周五（19日）記者會結束後，仍有記者追問加勒萬河谷衝突的來龍去脈，發言人趙立堅便梳理了事件發展過程，提到印度邊防部隊曾越過實控線，在中國領土設置障礙物，阻攔中方部隊巡邏。

趙立堅指出，加勒萬河谷位於中印邊界西段實際控制線中方一側，中國邊防部隊多年來一直在該處正常巡邏執勤，惟從今年4月起，印度邊防部隊單方面在加勒萬河谷地區修建道路、橋樑等設施，中方多次提出交涉和抗議，但印方變本加厲越線滋事。今年5月6日凌晨，印度邊防部隊乘夜色越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，蓄意挑起事端，中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

為緩和邊境地區局勢，中印雙方通過軍事和外交渠道保持溝通，在中方強烈要求下，印方才同意並撤出越線人員，拆除越線設施。本月6日，兩國邊防部隊舉行軍長級會晤並達成共識，印方承諾不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，雙方通過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。

惟至周一晚上，印方一線邊防部隊再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。中方已就此向印方提出嚴正交涉和強烈抗議。在周三（17日），中國國務委員兼外長王毅與印度外長蘇傑生通電話，再次向印方闡明中方嚴正立場，促盡快召開第二次軍長級會晤，解決現地相關事宜。

趙立堅重申，中方希望印方同中方相向而行，切實按照兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國政府已簽署的協定協議，通過雙方既有軍事和外交渠道，就妥善處理當前邊境事態加強溝通協調，共同維護兩國邊境地區的和平與安寧。