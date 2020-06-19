法官庭上爆粗驅趕律師　法院領導事後致歉

海南海口市中級人民法院日前審理一宗涉黑案時，庭上法官蔣小馬疑爆粗口，並將兩名被告辯護律師趕了出庭，而過程由網絡全程直播，引起公眾關注。海口中院周五（19日）通報，批評主審法官工作作風粗糙、缺乏耐心溝通，對律師不尊重，該院領導事後已向涉事律師致歉。

海口中院公開審理王紹章等20人涉黑案，周二（16日）進入舉證質證環節，辯護律師李長青、張維玉質疑法庭質證方式，要求按法律規定「一證一質」，未獲同意，他們申請審判長蔣小馬迴避，後被責令退出法庭。

庭審直播視訊顯示，在責令張維玉退出後，蔣小馬反問：「王紹章案在法院審理階段已經耽誤了半年以上，相關證據都以光盤形式交付給辯護人，長達半年的時間裏，你們沒有對證據進行熟悉？」、「若不接受法庭質證方式的，都統統都出去」、「「你（辯護律師）再說一句，再干擾法庭秩序，就將你趕出去」。

海口中院通報，周三（17日）庭審前，院方領導與律師進行了溝通，表達了對法官工作情緒急躁、尊重律師不夠的歉意，同時，也表達了在律師的支持下，依法審理好王紹章涉黑案件，在掃黑除惡鬥爭中形成合力的意願。

通報續指，這次庭審事件暴露出海口中院司法作風中存在突出問題，院方將以此次事件為契機，開展司法作風整頓，以更加公正、文明的司法樹立人民法院良好的社會形象，為海南自由貿易港建設作出積極努力。