新冠肺炎：專家指病毒耐低溫　冷藏食品可播毒

內地新冠肺炎疫情持續，截至周六（20日）凌晨，累計確診人數83,325宗、死亡4636人；首都疫情重燃，周五（19日）較前一日新增25宗本土病例，目前北京市現有確診人數已達184宗。北京市密雲區為區內居民進行核酸檢測，目前已完成20,518份，暫無人確診，累計排查出密切接觸者56人，並已全部集中隔離。國家衞健委指出，各地政府不應再針對有核酸檢測證明及健康碼綠碼的離京人員設限。

北京市受疫情影響，導致蔬菜價格上浮，但密雲區指經協調，區內蔬菜價格從周二（16日）其回落，而周三（17日）、周四（18日）一連兩日價格平穩；北京市朝陽區一間京客隆超市，在上周六（13日）開始日均有600噸生鮮配送到120間門店，供貨量為平日的2到3倍，而其他各大超市的生鮮供應基本穩定。

北京市日前宣布停運所有跨省出入京的道路客運服務，其中北京六里橋長途客運站部分售票窗口，已經暫停服務，已購車票的旅客僅可在車站，進行獲全額退票辦理。國家衞健委周五舉行新聞發布會，會上疾控局監察專員王斌指出，由於周二以後離京的旅客，需有7日內的病毒核酸檢測證明，所有目的地政府不應再針對上述離京人員設置限制性的措施。

國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟在分享會上，指出新冠肺炎病毒可以在攝氏零下4度的情況下，存活數月；而在攝氏零下20度的環境下，該病毒可以存活20年之久。她表示上述數據解釋了為何病毒可以在冷藏食品較多的海鮮市場被發現，新冠病毒完全可以通過急凍食品跨國轉運。她呼籲海關應加強對冷鏈食品的全面排查，同時對帶有病毒的進出口物資進行追蹤溯源。