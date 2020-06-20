女子在升降機遭劫殺　疑因屋苑保安失職釀慘劇

福建泉州晉江市日前發生一宗駭人聽聞的劫殺案，一名張姓女子凌晨回到自己所住的屋苑，在升降機上被一名身穿黑色背心的男子打劫，隨後被殺害埋屍。內媒周五（19日）報道事件，受害人丈夫質疑，當時如果屋苑保安能及時出手相助，可能悲劇便不會發生。

事發於上月27日了凌晨，受害女子與丈夫均來自江西撫州，在晉江經營大牌檔生意。當日，被害人劉姓丈夫下班後，在凌晨3時接到妻子電話，表示要回家一起吃消夜，但良久未見妻子下樓，於是找到保安要求調取閉路電視畫面，遭保安員拒絕。期間，劉男打電話給妻子，發現接通了2次，但都無人講話。

事後，由電梯的閉路電視畫面發現，張女在電梯內遭人劫持，嚇得一度在升降機裏蹲下，男子用手摁住張女，到達5樓時男子將其推出升降機，並在後樓梯與其發生打鬥。最終，張女被勒死後，屍體由劫匪用布包裹，運出屋苑。

張女的弟弟認為，如果屋苑保安能在第一時間查看閉路電視，或許姊姊便不會遇害；劉男認為，明明電梯中有閉路電視，並且清楚拍攝到了妻子遭害時的畫面，而且自己妻子是被勒窒息死的，並不是用刀刺殺，有一個打鬥過程，如果保安喊一下，兇徒便有可能逃跑，而不會出命案。據知情人士表示，兇手以前是該屋苑的保安，但因扒竊被捕入獄，惟該消息有關物業公司不願證實。