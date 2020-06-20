捐骨髓為母續命　7歲男童︰能救媽媽就甚麼都不怕

內媒周五（19日）報道，浙江嘉興平湖市一名7歲男童楊子涵，為救患有重症再生障礙性貧血的母親，勇敢走入手術室接受骨髓移植手術。目前手術非常成功，男童的骨髓在母親體內已逐漸發揮功效。楊子涵事後稱，能救媽媽就甚麼都不怕，只要母親能健康快樂，比甚麼都要有意義。

據了解，楊子涵今年就讀於獨山港鎮中心小學，家裏經營着一間小吃店，去年年底他母親突然感到身體不適，經檢查確診為重症再生障礙性貧血。該病只能依靠不斷換血才能維持生命，惟隨病情發展，只有骨髓移植一條出路。楊父幾乎找遍了所有和妻子有血緣關係的人進行骨髓配型，但都以失敗告終。

醫生告訴楊父，建議楊子涵可以嘗試進行配對。經過多次抽配血型後，醫生發現楊子涵符合捐獻條件，但楊父坦言「不要說抽骨髓，他（孩子）就是抽點血我們都心疼」。不過，楊子涵則勇敢地表示︰「只要能救媽媽，我一點都不害怕。」

手術後，楊母正慢慢恢復，楊子涵也提早出院回到學校上課，且承擔起「監督」母親按時吃藥的任務。因營救母事迹被傳開，楊子涵獲得「健康小英雄」、嘉興市「新時代好少年」等榮譽；獨山鎮政府也為楊子涵母親看病辦理相關證明，盡力提供補助。