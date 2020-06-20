中印流血：莫迪對士兵被殺感憤怒　指無外國軍隊越境

中印關係因邊境衝突造成士兵死傷而緊張，印度總理莫迪周五（19日）傍晚召開政黨會議，邀各政黨領袖商討局勢，其中大部分政黨都支持印度政府就中方行為做出回應，並要求中方部隊退回中印邊境實際控制線原來的位置。莫迪對有印度士兵被殺感憤怒，但嘗試為事件降溫，指沒有外國軍隊越過邊境入侵印度，亦無軍事據點被攻佔。

印度最大反對黨國大黨的主席甘地（Sonia Gandhi）會上向政府提出7項質疑，包括政府何時發現中方行動、情報機構是否沒有就中印實際控制線（LAC）的異常報告等。她批評，即使是到了目前階段，各黨派領袖對事件中的不少關鍵處仍一無所知，而她所率領的國大黨和所有在野黨，都會團結成為軍方後盾。

西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）則敦促政府別讓中國企業進入印度的電信、鐵路和航空領域，並形容中國政府專制，印度必須團結一致以獲勝。不過與此同時一些左翼政黨，包括印度共產黨等，則不願譴責中國。

另有美媒分析，印度可能因為今次衝突，而將外交重心轉移到中國的傳統競爭對手美國、日本以及澳洲上，然而中國也可能增加支援印度的主要對手巴基斯坦，予以反制。