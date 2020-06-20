新冠肺炎：誤傳病毒低溫可存活20年　專家指傳媒解讀出錯

李蘭娟稱部分病毒在低溫下能較長時間存活，被誤傳為「新冠病毒在低溫下可存活多年」。

中國工程院院士、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟日前出席抗疫經驗交流會，提及病毒在冷凍冷藏供應鏈下能較長時間存活，惟相關言論被部分內地傳媒誤傳為「新冠病毒在攝氏零下20℃可存活20年」。李蘭娟的研究團隊周六（20日）澄清，報道內容與李蘭娟觀點不符，令公眾誤解。

李蘭娟周五（19日）出席杭州海關舉辦的抗疫經驗交流會，提及冷凍冷藏供應鏈的疫情防控時，她表示在一般情況下，病毒在冷凍冷藏供應鏈上能較長時間存活。在已知並掌握的病毒中，處於約4℃可存活3至6個月以上，零下20℃以下則可長期存活20年。惟不同病毒的存活時間各有差異，而新冠病毒是一個新病毒，從出現至今只有8個月，其耐低溫能力有待研究。

相關言論隨即被大幅報道，卻被誤傳為「李蘭娟院士稱，新冠病毒特別的『不怕冷』，在零下4℃可存活數個月，在零下20℃可存活20年」，同時聲稱「可解釋為何幾次病毒都在冷藏食品較多的海鮮市場被發現，病毒完全可以被跨國轉運」。

李蘭娟的研究團隊回應稱，有關報道的內容失實，斥責部分媒體既沒有進一步向研究團隊求證，亦未完全理解相關信息就發表報道，對公眾造成較大誤解。