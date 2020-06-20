新冠肺炎：台醫護下月解禁出境　境外旅行團禁令延長

台灣的衞福部周六（20日）表示，醫護人員的出境禁令實施至本月30日，由下月1日起解封，經相關醫院申請同意後可出境，返台後需進行14日家居隔離，及後取得核酸檢測無感染報告才能返回崗位。疫情爆發後，台灣旅遊業大受打擊，出境旅行團或接待境外旅行團禁令延至下月31日。

衞福部醫事司司長石崇良周六表示，台灣疫情逐漸緩和，自下月1日起解除自2月底開始施行的醫護和社工人員的出境禁令。他們獲醫院主管許可和登記後可出境，並需於返台家居隔離後進行核酸檢測，確認未有感染後才能返回醫院崗位。

另在防疫補償方面，醫護人員等可對比一般民眾辦理，若他們因商務、開會、奔喪等理由出境，家居隔離期間醫院未給予工資，政府將每日給予1000元（新台幣，下同，約266港元）的補償；若出境旅遊，則不獲防疫補貼。

在旅遊業方面，台灣各旅行社自3月開始禁止出境旅行團及接待境外旅行團，台灣的觀光局周五（19日）表示，該禁令將延至7月31日。雄獅、鳳凰、山富、五福等旅行社上月營收創歷史單月新低，前5月累計營收都較去年同期減少6成以上，其中山富旅行社上月營收38.6萬元（約10萬港元）。業界人士表示，企業員工旅遊、畢業旅行等大型訂單，可令旅行社有所好轉。