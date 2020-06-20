全國人大常委會議閉幕　表決通過多項法案

一連三日的十三屆全國人大常委會第十九次會議，周六（20日）上午在北京閉幕。經表決，會議通過多項法案，包括《公職人員政務處分法》，新修訂的《檔案法》、《人民武裝警察法》等。同時，會議通過加入《武器貿易條約》、有關人事任免案及批准2019年中央決算報告等。

常委會成員、部門對公職人員政務處分法草案三審稿，增加更明確的規定，包括「篡改、偽造本人檔案資料」，「誣告陷害，意圖使他人受到名譽損害或責任追究等不良影響」等，違者會予以記過或記大過，嚴重可降級或撤職。

《人民武裝警察法》修訂草案一審稿明確規定，武警部隊負責執勤、處置突發事件、反恐怖、海上維權執法、搶險救援和防衞作戰任務，並單設「任務」一章，更詳細列明執勤任務範圍規定，增加處置突發事件、反恐怖和搶險救援的任務範圍規定，並對海上維權執法任務和防衞作戰任務作出援引性規定。

會議通過關於中國加入《武器貿易條約》（Arms Trade Treaty）的決定，以實際行動彰顯中國堅定維護國際軍控條約體系、以負責任姿態積極參與全球治理。據了解，條約於2014年12月24日正式生效，迄今共有106個締約國；全文共有28條，對常規武器的監管範圍、貿易方式、管理要求、爭端解決等設立統一的國際標準。