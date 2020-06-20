新冠肺炎：新疫情病毒與捷克相似　起源未有定論

北京市再爆發新冠肺炎疫情以來，中國病毒專家先後三次進入這次疫情集中地新發地批發市場採集病毒樣本，並將3組數據提交予世界衞生組織。世衞周五（19日）在記者會上指出，北京出現的新冠病毒基因序列已被上傳分享，顯示與歐洲新冠毒株密切相關，疑與捷克的最相似。

世衞傳染病及流行病專家范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）指出，這3個樣本於本月11日，包括北京市確診病例基因組序列數據（NMDC60013902-01、NMDC60013903-02）及環境樣本基因組序列數據（NMDC60013903-03），由中國疾控中心病毒病預防控制所快速測序，並放在網上基因庫（GISAID）共享。這些病毒樣本的序列落在同一個進化簇中，該進化簇很多都是來自歐洲的樣本，與前期採樣的輸入型病毒基因序列很不同。

在全球冠狀病毒的進化架構中，和這3個北京的新冠病毒序列最接近的為來自捷克、台灣、希臘和葡萄牙的新冠病毒序列。從基因序列分析來看，北京最近傳播的新冠病毒與歐洲流行的有關，但因與很多國家或地區的序列亦相似，暫時無法判定其起源及傳入北京的時間。世衞衞生緊急項目負責人瑞安表示，不同的毒株正在傳播，上述發現不代表疾病來自歐洲，但北京的新疫情很可能是外地輸入，目前最重要是確定病毒傳播時間及傳播鏈。

近日另有香港專家比對也發現，北京的病毒株和台灣、捷克、歐洲其他地方的病毒序列很相似。台灣的中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周六（20日）回應指，該病毒株是台灣初期驗出，來自土耳其境外輸入病例，強調並非由台灣傳到北京。