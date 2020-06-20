陳菊獲提名台監察院長惹質疑　黃健庭婉拒副院長提名

台灣的總統府日前公布提名前總統府秘書長陳菊擔任監察院院長，同時兼任第一屆國家人權委員會主委，惟民眾黨立委蔡壁如質疑，陳菊「弊案纏身」不適任監察院長。前台東縣長、國民黨籍的黃健庭獲提名為監察院副院長，一度引起藍綠兩陣營不滿，黃周六（20日）下午宣布，正式婉拒提名。

蔡壁如在社交平台發文指，陳菊弊案纏身，擔任高雄市長任內，累積在監察院就有58宗案，其中彈劾和糾正案已累計超過30宗。另監察院近日就高雄市政府，將2014年氣爆案的巨額民間災難捐款挪做行政採購費用案糾正，質疑陳菊出任監察院長是「球員兼裁判」。

黃健庭獲提名為監察院副院長引起藍綠陣營譁然，台總統府最終臨時取消原定周五（19日）舉行的記者會。國民黨指摘黃不應未經黨中央同意自行接受提名，提出應作出停止黨權處分；民進黨則質疑黃的操守問題。黃健庭周六婉拒提名，表示自己對使命向來全力以赴，對清白絕對捍衞到底，又指自己在意名聲遠勝過任何位置，讓以他當擋箭牌來轉移焦點的有心人士可以到此為止。