242人涉冒名頂替入學　省政府成立工作組徹查

內地26歲男藝人仝卓早前搞網上直播期自爆使用舞弊手段考入心儀大學，內媒隨後又報道山東農家女被人冒名頂替上大學事件，引起輿論關注。內媒統計，山東省近2年已查出有242人涉嫌冒名頂替入學，種種事件揭露教育系統存在腐敗現象。官媒周六（20日）報道，針對相關事件，山東省政府高度重視，省紀委監委機關、省公安廳、省教育廳等部門已成立工作組徹查。

仝卓曾於2012年參加高考未被中央戲劇學院錄取，再於翌年參加高考，入讀該大學，直到2018年7月畢業。惟因該校僅招收應屆高考學生，仝卓繼父便向臨汾市教育局基礎教育科職員彭波、張文成等人求助，虛假為仝男辦理轉校手續，獲得應屆生學籍。事件曝光後，仝卓的預備中共黨員身份被取消，市教育局總督學蘇迎澤、彭波和張文成立案調查，市教育局局長李晉平被撤職，另有10名公職人員被免除現任職務和嚴重警告處分等。

山東聊城市冠縣已婚女子陳春秀2004年高考「落榜」，今年5月她打算報考成人高考，卻在學信網發現自己被人冒名頂替入讀山東理工大學。經聊城市冠縣組成的聯合調查組調查，冒名者陳某現時正在冠縣煙莊街道辦事處上班，屬事業單位。目前，陳某已被解僱，當局已立案調查。諷刺的是，陳春秀被當局要求證明自己是自己。當年陳某高考時報考文科類，總分僅303分，低於文科類專科分數線243分，不能被錄取；而陳春秀則報考理科，分數達546分，超出理科類專科分數線27分，足以取得山東理工大學入學資格。

至於山東省查出逾200人冒名入學，經內媒梳理，涉事14所高校中，不乏知名高校，包括中國海洋大學2人、濟南大學36人、山東廣播電視大學135人，這些學生均已被注銷學歷學位，他們獲得學歷時間為2002至2009年。山東省教育廳仍就事件跟進調查。

冒名頂替入學事件常有發生，從2009年羅彩霞事件、2015年王娜娜事件、2018年荊高峰事件，再到今年山東農家女事件、藝人入學信息造假，引起社會關注。官媒批評，這種行為劫取了他人的人生，改變了他人的前途和命運，亦嚴重損害了公開考試的公平性。因而，對這一黑色鏈條上的每一個作惡者都不該放過。