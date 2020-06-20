全國人大常委會調整立法計劃　將修改動物防疫法

全國人大常委會周六（20日）公布經調整後的2020年度立法工作計劃，其中提出做好國家重大戰略法治保障工作，加強重要領域立法。其中計劃提出修改動物防疫法、野生動物保護法、傳染病防治法等。

根據計劃，2020年全國人大常委會繼續審議的法律案有12件，包括專利法(修改)、未成年人保護法(修改)、預防未成年人犯罪法(修改)、長江保護法等。初次審議的法律案則有29件，包括國旗法(修改)、國徽法(修改)、行政處罰法(修改)、個人信息保護法、數據安全法、社會救助法等。

在公共衞生領域方面，計劃提出修改動物防疫法、野生動物保護法、國境衞生檢疫法、傳染病防治法、突發事件應對法等。在推動經濟高質量發展方面，計劃提出制訂鄉村振興促進法、期貨法、海南自由貿易港法等，落實稅收法定原則以及有關改革要求的立法項目。

計劃也提出，修改職業教育法、鐵路法、中國人民銀行法等，制訂學前教育法、家庭教育法、民事強制執行法等，以及優化營商環境涉及的法律修改項目，由有關方面抓緊開展調研和起草工作，視情安排審議。

計劃同時提到要加強立法理論研究，加強對健全國家公共衞生應急管理體系相關法律制度的研究評估，強化對加快國家法域外適用的法律體系建設，阻斷、反制「長臂管轄」法律制度的研究工作。重視對人工智能、區塊鏈、基因編輯等新技術新領域相關法律問題的研究。