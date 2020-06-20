中國舞蹈家協會逾800會員失聯　或被取消會籍

中國舞蹈家協會周五（19日）公布失聯會員名單，超過800人。官方同時公示失聯名單，要求這些會員在下月24日前與中國舞蹈家協會聯繫並完善個人信息登記，逾期將被取消會籍。

中國舞蹈家協會自去年9月至同年底，對會員檔案進行整理和掃描歸檔工作，並對會員個體現狀進行了系統地排查，截至目前，排查工作基本完成，過程中無法與部分會員取得聯絡。

為保障會員隊伍的完整性和有效性，以及下一階段會員發展、管理、服務工作地順利進行，故公布失聯會員名單向，希望他們主動與協會聯繫。

名單顯示，遼寧省失聯會員最多，達到166人。失聯會員超過20人的省份還有四川53人、上海44人、山東39人、江蘇77人、吉林58人、湖北68人、廣東64人、福建26人、北京96人。

中國舞蹈家協會1949年成立，由中國共產黨領導的，實行團體會員和個人會員制。目前有團體會員36個，包括31個省、自治區、直轄市舞協，新疆生產建設兵團舞協，延邊自治州舞協，中國石油、中國石化舞協及解放軍系統；個人會員8000多人。