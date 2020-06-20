泰國沉船索賠案開庭　曾有遇難者家屬獲賠逾百萬人民幣

泰國布吉早年發生觀光船沉沒事故，造成47名中國遊客死亡，多人受傷。多名遇難者家屬及傷者事後起訴內地旅遊平台「飛豬」及相關旅行社索償，案件周五（19日）在浙江杭州市餘杭區法院開庭審理。據了解，早前已有遇難者家屬起訴上海攜程公司及四川國旅等公司，最終勝訴並應獲得逾百萬元人民幣賠償。

遇難者家屬的代表律師郭乘希周六（20日）接受內媒採訪時透露，杭州市餘杭區此次共受理了16宗案件，分別涉及事故中11名遇難者和5名傷者，被告方分別為杭州淘美航空服務有限公司（飛豬平台）和徐州信達國際旅行社等。據稱，首批案件在周五首次開庭，分別涉及3名遇難者和1名傷者，有遇難者家屬從外地趕赴杭州出庭，惟案件尚未宣判。

事發於2018年7月5日，泰國布吉2艘載有中國遊客的觀光船沉沒，造成47名中國遊客死亡，多人受傷。泰國警方事後調查報告指，其中一艘觀光船「鳳凰號」存在諸多缺陷，包括該船由不具備造船資格的機械廠生產、引擎由卡車引擎改裝、船底裝有大量水泥塊等。事後，遇難者家屬及傷者一方委託律師向北京、上海、杭州三地法院提交訴訟申請，向提供鳳凰號觀光船產品銷售的國內旅行社、在線旅行平台等索賠。

郭乘希指出，提供「鳳凰號」觀光船產品的相關旅行社實質為「組團社」，應對旅遊者的人身傷亡承擔賠償責任；而在線旅行平台應該對入駐商家的經營資質和經營產品的安全性進行審查，比如是否有高危項目經營資質，是否盡到危險警示義務等，應該和入駐平台的旅行社承擔連帶責任。