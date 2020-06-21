新冠肺炎：市政府加快排查工作　逾23萬人接受檢測

內地新冠肺炎疫情續燒，截至目前，內地累計確診83,352宗，4634人病亡。北京市政府加緊排除工作，西城區新街口足球場成核酸檢測點，為新街口街道內9.6萬常住居民進行核酸檢測；而本次爆發疫情的西城區全區，已有10萬人完成檢測，排查出56名密切接觸者，但無人確診；東城區也設置了57個核酸檢測採樣點，累計13.2萬餘人已經接受採樣。

據悉，足球場負責檢測的醫護人員多達80人，每條通道都有青年突擊隊的人員協助核查、登記。相關負責人表示，街道內5歲以下的青年官員，在搭建核酸檢測帳篷當日就投入工作，近50人每天分2班當值，不得休假。據測算，該檢測點每小時可完成採樣至少800人，有效減少居民等待檢查的時間。

目前，西城區衞健委已組織了一支1500餘人的核酸檢測採樣隊伍，在全區設置了34個核酸檢測採樣點。而每個集中採樣點都有搭建帳篷，準備好足夠的食物、飲用水、降溫設施等物質，而醫護人員則按照就近原則，到社區、醫院等地休整；加強醫務人員的防護，採取2小時每組輪換的方式，全面做好對醫務人員的服務保障。

另外，東城區玉蜓公園也被當局設為檢測採樣點，為區內居民進行核酸檢測。同時，北京疫情打擊當地旅遊業，平日人頭湧動的王府井步行街、前門大街、南鑼鼓巷，可見遊客寥寥可數。