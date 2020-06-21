茶園木屋似還原《千與千尋》湯屋　網上爆紅惹違建爭議

浙江杭州西湖景區附近茶園的一間木屋，近日被人發現酷似宮崎駿電影《千與千尋》裏的湯屋而在網上爆紅，但「屋」紅是非多，該木屋很快被當地有關部門認為是違建，而到該處拍照的人也將附近村民的茶田踏毀，屋主只好在木屋的四周貼出橫額，呼籲遊客不要拍照。

據悉，日前一條新的登山路被遊客發現，而茶園邊一幢木結構小樓更因風格獨特，與周邊的房子形成強烈對比，吸引大量市民專門來打卡，更有人帶來無人機拍照，周邊居民的生活受到了打擾，茶園也被拍攝者亂踩踏。但有遊客表示「這個木屋在任何角度拍，都是一張壁紙（海報）」，她將圖片上傳至朋友圈，引來了不少評論。

而木屋附近一名民宿老闆表示，該木屋背後其實還有一個愛情故事，當年租屋的租客與當時的女友承諾，給她建一間夢想中的房屋，他們兩人參照漢代建築自行設計、改建，最後慢慢成為了現在的樣子，這個木屋可以說是他們兩人愛情的結晶。

而內媒近日獲悉，木屋的爆紅引起了當地街道辦的注意，目前西湖街道將調取地籍檔案進行比對，並請測繪單位對房屋進行測繪，進而確定涉嫌違建的部分，並考慮後續的處理。而有網民建議，如果木屋實屬違建，也沒有必要拆除，可以保留改建成茶室，對外開放。