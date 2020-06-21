掐死孕妻一屍兩命　男子潛逃14年終落網

內地一名潛逃了14年的殺人犯韓某軍上月15日在廣東東莞市落網，他近日接受查問時透露更多案情細節。原來他因與妻子張某就墮胎問題起爭執，一時動了殺心，用雙手將妻子掐死在睡房床上。為了防止她「活過來」，他更用電線纏繞妻子頸部，打上死結，就這樣親手殺死妻子與腹中胎兒，一屍兩命。

韓某軍透露，自己與妻子認識了一個月便結婚，豈料雙方婚後性格不合，矛盾增多，經常因小事而爭吵。為了磨合感情，二人便從湖北荊州市公安縣一同到廣東打工，但妻子卻經常與一名男網友聊得火熱，令韓某軍十分不滿。

2006年5月，張某懷孕，韓某軍便說其腹中胎兒非自己骨肉，為此，二人大吵一架。不過，同年6月19日晚，二人回到公安縣，在兩家親戚調解下和好。但當親戚一走，張某便聲稱要打掉胎兒，韓某軍則要求妻子把孩子保住，惟張某堅持。眼見無法勸阻妻子，老羞成怒的韓某軍一時衝動，動了殺心，掐死妻子。

事後，警員趕到現場，鎖定韓某軍為疑兇，惟他已潛逃。今年春節期間，警方調查韓某軍弟弟時，發現他與一個陌生的東莞號碼頻繁聯繫，於是猜測這個手機號碼的使用人，很有可能就是韓某軍。警員立即向東莞警方發送協作請求。

在東莞警方協助下，發現韓某軍的藏匿點。湖北警員於上月14日趕赴東莞，到韓某軍所住的出租屋樓下埋伏，翌日終將他抓獲。