組織數十人到澳門賭博　公職人員涉受賄挪用公款受審

四川廣安市一名李姓公職人員與唐某等6人，涉嫌受賄、挪用公款、為黑惡勢力充當保護傘等，案件近日在廣安市廣安區人民法院開庭審理。7人被指控多次組織數十人到澳門和南韓等地賭場賭博、故意傷害、非法拘禁等，逐漸形成黑惡勢力組織。其中李某被指受賄328.7萬元（人民幣，下同，約365萬港元）、挪用公款674萬元（約749萬港元）。

廣安中院上周六（20日）通報稱，法院於上周二（16日）和上周三（17日）審理該宗公職人員參與涉惡勢力組織案。檢方指控稱，李某等人多次以辱罵、恐嚇、滋擾、糾纏等暴力手段追債，逐步形成以李某為首、唐某、舒某、蔣某等人為成員的涉黑惡組織，他們在重慶等地實施非法拘禁、故意傷害等，造成惡劣的社會影響。

四川省紀委監委曾通報稱，李某為武勝縣交通運輸公司前總經理李隆光，其曾數十次組織大批民眾到澳門、南韓等地賭場賭博，又在重慶等地聚眾賭博，盈利金額巨大，並以毆打、非法拘禁等暴力手段，逼迫賭博人員償還債務等。警方去年3月以敲詐勒索罪、賭博罪、尋釁滋事罪，將李男移交檢方審查起訴。