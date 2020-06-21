男子姦殺賓館老闆娘　潛逃12年終落網

陝西榆林市米脂縣警方近日成功拘捕潛逃12年的姦殺案疑犯楊某，當時他涉嫌在賓館內捅死老闆娘，現場無搏鬥痕迹。經多年偵查，警方終在今年4月取得進展，懷疑楊某在廣西南寧出沒，其後成功破案。

事發於2008年7月14日，40歲的賓館老闆娘在賓館內被銳器捅傷致死，佩戴的首飾以及賓館吧台數千元現金原封未動。經專案組研判，該案疑似強姦殺人案，惟因現場物證較少，加上偵查技術等，當時無功而返。至今年4月，警方確定白水縣前科人員楊某有重大嫌疑，隨即展開偵查。

據悉，疑犯作案潛逃後幾乎沒有使用過手機、身份證，與家人沒有聯繫，父親過世也沒回家。惟家人指，幾年前楊某父親在世時曾給楊某郵寄過一箱家中自產的蘋果。警員根據這一線索偵查，發現他曾經在廣西南寧出沒。

警員趕到南寧後，知悉楊某已於2018年底從當地一家磚廠離開，去向不明。經排查發現，廣西籍某務工人員去年2月在北海一磚廠務工時，認識一名陝西籍工人，體貌特徵與楊某高度相似。警員連夜趕往該磚廠，最終成功拘捕他。楊某供述，當日他將賓館老闆娘殺害並強姦，在後院的洗手間丟棄作案工具後潛逃。2014年流浪至廣西貴港，在當地的小磚廠打散工維生。