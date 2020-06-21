長江流域暴雨黃色預警　三峽水位超出防洪線2米

受近日強降雨影響，三峽水庫庫區水位持續上漲，周日（21日）水位接近147米，超出防洪警戒線近2米。此外，內地中央氣象台同日上午6時發布暴雨黃色預警，預計當日上午8時起24小時內，華中地區有大暴雨。

三峽大壩入庫流量上周六（20日）增加至每秒26,500立方米，相比上周五（19日）每秒20,500立方米，增加了每秒6000立方米。至周日水位已超出防洪警戒線。當地停泊在岸邊的客渡船已開始移錨收纜，以防走錨、斷纜事故發生。海事部門六加強對來往船舶的檢查以及對重點水域、碼頭的巡查巡視。

中央氣象台預計，貴州北部、重慶東南部、湖南西部和北部、湖北南部和東部、江西北部、河南東南部、安徽中南部、江蘇南部、浙江中北部、上海等地部分地區有大雨、暴雨。其中，貴州北部、湖南西北部、湖北東部、安徽中部等地部分地區有大暴雨，局部地區特大暴雨，降雨量達250至280毫米。

此外，青藏高原東部、東北地區中部和東部等局部地區預計有大雨或暴雨，降雨量達25至60毫米。上述部分地區伴有短時強降雨，最大每小時降雨量達30至50毫米，局部地區可超過70毫米，伴隨雷暴大風等強對流天氣。