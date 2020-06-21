王全璋出獄後首度受訪：曾被嚴刑逼供及威脅認罪

因犯顛覆國家政權罪被判囚4年半的內地律師王全璋早前獲釋，日本共同社上周五（19日）報道，王全璋本月9日受訪時證實，他接受內地當局審訊時，曾遭毆打和嚴刑逼供，又被當局威脅認罪。

王全璋在2015年被捕，後被依「顛覆國家政權罪」起訴。天津市第二中級人民法院去年1月28日宣判王全璋有罪，判處有期徒刑4年6個月，並剝奪政治權利5年。今年4月5日他刑滿出獄，當局以防疫為由把他送到山東隔離，27日才送他回北京與妻兒團聚。

今次是王全璋出獄後首次接受媒體採訪。他批評內地當局進行非法調查，以「國家安全」名義壓制人權活動家。他憶述，在囚期間曾被虐待，連續被掌摑數小時，又被迫簽署一份聲明，承認自己曾接受國外資金來顛覆政府。

他指出，曾遭兩名武警監視，被禁止睡覺時翻身，還被命令舉起雙手站立15個小時，當他放下雙手時，他被罵為「叛徒」。當時，他的身體變得非常虛弱，甚至無法站立。

在2018年12月一次關門審判中，他曾大叫：「你對國家依法治國的含義是甚麼？」隨即被壓下，當他嘗試對判決提出上訴時，一名司法官員威脅他將刑期延長至8年。他怒批：「我的案件證明中國的司法程序是草率的，公安、檢察官和法院當局破壞了法律。」