長期受雨水侵蝕滲透　襄陽古城牆局部倒塌

華中地區連日來受暴雨侵襲，多地均出現災情。全國重點文物保護單位、位於湖北襄陽市的襄陽古城牆東段上周六（20日）發生局部倒塌，未有造成傷亡。市文物管理部門指，古城牆倒域主因是因長期受雨水侵蝕滲透引起，目前正展開搶險保護工作。

據了解，襄陽市從上周一（15日）晚上8時起連日暴雨，造成城區多處道路和屋苑水浸。內地記者周日（21日）前往古城採訪，當地仍下着大雨。記者趕到現場發現，倒塌地點位於襄陽古城牆東門向南約150米，倒塌牆體位於護城河一側，長度10多米。事後，城牆東門及倒塌牆體兩端的護城河入口均設置了安全圍板，禁止遊客進入，倒塌牆體則被蓋上擋雨布。

襄陽市文物管理部門指出，由於長期受雨水侵蝕滲透，城牆東段中部牆體發生局部倒塌。事發後，市文物部門已和當地環城公園負責人趕到現場處置，並向湖北省文旅廳報告。省文旅廳已指派相關專家趕赴現場進行工作指導。目前，倒塌面積沒有進一步增大。

公開資料顯示，襄陽古城牆總長約7.33公里，除城牆外，現尚存臨漢門城樓、震華門甕城、拱宸門甕城、夫人城城台、城東南角角台和仲宣樓，2001年被列為全國重點文物保護單位。