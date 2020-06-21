兩岸多地現日環食　網民︰眼睛都看花了

周日（21日）父親節適逢難得一遇的天文現象，香港市民可以看到日偏食，中國大陸及台灣部分地區則可看到日環食。當天，大陸和台灣都有大批民眾湧上街觀賞這一天文現象，其中台灣嘉義市各個觀測點更擠滿人潮，又有不少民眾上載照片及片段至網絡，笑言︰「眼睛都看花了！」

日環食是一種天文現象，只在月球運行至太陽與地球之間發生，此次日環食經過剛果、中非、蘇丹、印度、中國大陸、台灣等地區。不少大陸網民觀看完日環食後，在網絡分享感受，直指「看到了會有好運氣嗎」。另有網民稱：「日環食遇上父親節，就像他總是你遮擋烈陽。」惟也有四川、河南、湖北等地網民因天雨而無法親眼看到，「下雨看不了，下次吧」、「只能在線雲觀看」。

另台灣嘉義市也能觀賞到日環食，嘉義市早於半年前推出「主場在嘉義、日環食觀光」觀賞活動，有人便提早兩日到嘉義入住酒店，搶先觀賞日環食。嘉義市日環食「初虧」在當日下午近3時開始，惟中午過後，嘉義市區各道路大塞滿前來觀日的車輛，各個觀測點更擠滿人潮。有人笑言：「這次太陽公公玩捉迷藏，把嘉義市塞爆了！」