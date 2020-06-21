新冠肺炎：大洋路市場取消零售業務　僅保留晚間批發

北京新冠肺炎疫情持續，為避免人群聚集，該市第二大批發市場、位於朝陽區的大洋路農副產品批發市場，決定撤銷零售業務，不再接受市民個人購物，僅保留晚間的批發業務。此外，截至周日（21日）下午3時，全市有5個地區屬高風險，37個地區屬中風險。

大洋路市場23年正式啟用，佔地600畝，擁有商戶3061戶，規模僅次於新發地市場，其肉類和禽蛋交易量佔全市的一半以上。該市場夜間做批發生意，白天則以零售為主，幾乎24小時喧鬧不休。

不過，自本月15日起，大洋路市場日間不再開放零售業務，同時制訂消毒殺度。廳棚內每天消毒4次，廳棚外的居住區和公共區每日消毒2次。同時，在市場內增設42處公用洗手池。

晚間，則有超過3000輛貨車駛入大洋路市場，把蔬菜蛋肉運往朝陽、東城、亦莊等地的農貿市場以及全市多家餐飲單位。市場亦加派保安24小時值班，在出入口處安裝人臉識別及測溫系統。凡是進入市場的人員必須佩戴口罩及手套，測溫達標，持有健康碼並完成後台數據錄入。

目前，包括市場員工、商戶、家屬在內，逾8200人已進行核酸檢測，疾控部門也對市場外環境開展取樣檢測，結果均為陰性。

周日下午3時起，豐台區新村街道、大興區黃村鎮由中風險調整為高風險。豐台區長辛店街道、右安門街道，大興區安定鎮，海淀區八里莊街道，通州區北苑街道由低風險調整為中風險。

目前，該市有37個中風險地區，涉及豐台區、大興區、海淀區、西城區、房山區、東城區、石景山區、朝陽區、門頭溝區、通州區10個區。另有4個高風險地區，分別位於豐台區和大興區。