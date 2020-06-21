警破跨境運毒集團拘17人　主犯來自香港

廣東珠海警方聯合拱北海關和澳門警方，近日摧毀一個由香港、澳門及內地人組成的跨境走私販毒集團，拘捕17名疑犯，合共繳獲可卡因0.4公斤、冰毒0.26公斤、大麻0.06公斤。

今年3月，珠海警方發現可疑人士徐某豪與組織偷渡的船伕鄭某威關係密切，原來他們因在疫情期間沒法正常通關，便以偷渡的方式，將可卡因、氯胺酮（K粉）、搖頭丸及冰毒等，從珠海運到澳門。而徐以前曾利用人體藏毒的方式將毒品帶到澳門。

警方指出，他們運毒從不親手交接，而是將毒品遠遠地拋到澳門的岸邊，澳門接貨人取到貨後便立即逃跑。4月11日，徐某豪與鄭某威在澳門岸邊完成拋送毒品後，在返回珠海途中被澳門海關拘捕。

珠海警方調查二人後，發現他們只是販毒團夥的中層人物，團夥頭目名為馮某偉，來自香港，曾兩次因為販毒而入獄。警方指，馮大多時只在幕後指揮，偶爾參與運毒。馮更利用女友的名字租了幾處住房，通過不停變換住處來隱藏自己的行蹤。徐、鄭二人被拘後，馮無停止運毒，而是找了蘇某德繼續運毒。

經3個月偵查，以馮某偉為首的販毒團夥成員有將近35人。5月25日，珠海警方獲得情報，該販毒團伙將在翌日將進行毒品交易，於是與澳門警方準備拘捕行動。因當日運送的毒品量較大，馮便親自參與，不料被拘。

5月26日凌晨，馮某偉、田某芳、蘇某德等人在珠海準備出發押送毒品。蘇某德首先登上偷渡船後，珠海警方馬上將情況通報給澳門警方。當蘇某德與2名同夥上岸跟澳門接貨人交接後，便前往澳門一個酒店，並向馮某偉發送交易順利的信息。不料，當蘇進入酒店大堂之後，便被澳門警方抓捕。馮某偉等人以為交易順利完成，便打算找地方吃消夜慶功，被珠海警方一網打盡。