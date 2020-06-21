今年首5個月一審毒品案3780宗　4223人獲刑

國際禁毒日（26日）前夕，廣東省高級人民法院周日（21日）公布，全省法院今年首5個月共處理毒品犯罪一審案件3780宗，同比下降14.52%，4223人獲刑；另全省法院2019年處理案件10,641宗，12,774人獲刑，其中判囚5年以上刑罰的重刑率達28%。各級法院還結合掃黑除惡專項打鬥爭，從嚴打擊涉黑毒品犯罪、境外黑社會毒品犯罪以涉毒「保護傘」。另省高院公布6宗嚴懲毒品犯罪典型案例，其中7名犯人被判處死刑，已經最高人民法院依法核准。

首宗案例為吳俊清等13人製販毒品案。吳從2017年起，夥同陳立群、吳中朝、林少岳等人合資製造並販賣冰毒。警方經查後，先後拘捕吳俊清等13人，合共繳獲172公斤冰毒。法院經審理後認為，吳等人製造、運輸販賣毒品數量特別巨大，社會危害性極大，罪行極其嚴重，遂判處吳俊清、陳立群、吳中朝、林少岳判處死刑，其餘9人分別被判有期徒刑7年至無期徒刑不等，最高法已核准4人死刑判決。

第2宗案例則為林錦忠等人販毒案。林錦忠在2015年2月時，與另一被告劉昌約定以每公斤2萬元人民幣（約2.2萬港元）價格，向劉購買冰毒。林及後又把冰毒轉售予下家陶用德，再由陶用德向其他拆定出售。警方經查後，同月把林、劉、陶等人拘捕，合共繳獲30公斤冰毒，經法院審理查明，最終林錦忠、陶用德被判死刑，劉昌被判死緩，林陶2人的死刑判決已獲最高法核准。

第3宗案例是一宗家庭式毒品犯罪。主犯李文偉與郭姓妻子2014年起在家中製造毒品，並對外販毒。警方同年5月先拘捕李的下家鄧國明，繳獲9.8公斤冰毒；翌月，警方再循線拘捕李文偉夫婦，並在其家中繳獲冰毒半成品約13公斤。經審理，李文偉最終被判處死刑，後經最高法依法核准。

其餘3宗案例均是販賣毒品案，分別涉及麻醉類特殊藥物美沙酮、精神藥品「γ-羥丁酸」和新型毒品「郵票」。3宗案件合共6名被告經法院審理後，分別被判處有期徒刑6個月至10年6個月不等，並處罰金。