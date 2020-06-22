誘騙受害人越境賭博再勒索　涉黑組織3首腦判死

雲南德宏州中級人民法院周日（21日）上午就2宗涉黑案件一審宣判，首案31名被告因犯組織、領導、參加黑社會性質組織，綁架，組織他人偷渡，分別獲刑。其中3人被判死刑、2人死緩、1人無期徒刑，其餘25人判囚4年至17年不等。另一涉黑案的15名被告中，2人被判死緩，3人無期徒刑，其餘10人判囚3年6個月至16年不等。

經法院審理查明，兩案主犯臧鵬鵬、張文博在2016年8月至2017年10月期間，領導黑社會組織，依託境外賭場，利用網上社交平台發布借款賭博、辦理貸款、高薪招工等虛假信息，並提供交通旅費，把受害人誘騙到瑞麗市，再安排受害人偷越國境到境外賭場，強迫或誘騙受害人借款賭博以製造賭債，後以償還賭債和交通旅費為由，把受害人關押在境外地點，對受害人進行毆打、虐待、侮辱，並向受害人親友勒索贖金。

法院指出，法院等被告人以上述方式向受害人親友勒索贖金，造成4人死亡、1人重傷的嚴重後果；而張文博等被告人以上述方式向受害人親友勒索贖金，則造成2人死亡、1人輕傷一級的嚴重後果。

法院認為，臧、張等人無視國家法律，以暴力威脅手段實施犯罪活動，為非作惡，欺壓殘害群眾，侵犯中國公民的人身自由權、身體健康權和生命權。最終，臧、李被判死刑，剝奪政治權利終身；骨幹孫曉東、曲采銘被判死緩並限制減刑，陳家輝被判無期徒刑，其他25人均被判有期徒刑。至於張文博案中，張、孫被判死緩，王宇、張彪、席琦周被判無期徒刑，其他10人均被判有期徒刑。