植入腦起博器改善症狀 肌張症患者：看見我的希望了

遼寧大連市31歲女子文靜，1年多前身體開始不由自主地扭動，入院檢查後證實患上罕見的肌張力障礙症。其母親帶她到處求醫，卻一直未好轉，至近日植入腦起博器才得以改善。文靜術後情況良好，行走、喝水都可輕鬆完成，她更激動稱「看見我的希望了，希望在前方不遠了」。

文靜患有肌張力障礙症，該病主要在兒童身上發病，成人患病通常是因為外傷，而文靜則是繼發性病例。醫生詢問病史後，認為可能與患者曾服食精神類藥物有關，「她脊體外系有一個皮層丘腦基底節環路，發生異常就控制不了身體的收縮肌，還有聲帶的肌肉發出聲音」。

有護士透露，患者剛入院時身體不停扭動，3名護士欲從輪椅將她扶上床，「都扶不住她」。文靜母親指，女兒被此病折磨痛苦，體重從80公斤降至40公斤，只要清醒時身體就會不斷扭動，每天猶如垂死掙扎，「對孩子來說就是地獄般，家人都崩潰了」。

文靜的扭動症狀在手術翌日已大幅改善。醫生表示，患者可通過植入腦起博器釋放電流，治療神經病變，平均可改善60%至70%，一般手術半年後就能達到最好效果。