新冠肺炎：連鎖藥房涉售偽劣口罩　董事長判刑15年

北京市朝陽區人民法院上周五（19日）就一宗藥房涉售偽省口罩案件宣判，重判藥房老闆15年有期徒刑，同案其餘2名被告犯也分別被判刑。三人均表示不服裁決，並提出上訴。

公開資料顯示，案中首被告李東案發前為北京京海康佰馨醫藥有限責任公司（康佰馨）法定代表人。指控稱，李東於今年1月21日至1月26日期間，夥同另外兩名被告李俞章和羅涵毅，從山東高密購入標明「3M」、「9001V」（稱N95口罩）等字樣的口罩50多萬個，並於北京市朝陽區等銷售予藥店或顧客，銷售金額共計400多萬元（人民幣，下同，約445萬港元）。但其後經3M公司及國家勞動保護用品質量監督檢驗中心核實鑑定，這批口罩為假冒3M品牌，且過濾效率不符合KN90標準。

李東等人先後在今年1月30日至2月1日被查獲歸案，其後被以銷售偽劣產品罪起訴。案件於3月26日審理時，三人均否認「知假賣假」。但公訴機關認為，在疫情嚴重期間以低價買口罩，當事人應該知當中有問題。

據知，旗下共有60多家分店的康佰馨，今年2月曾將每袋10元（約11港元）的PM2.5防護口罩以每袋26元（約29港元）的價格銷售，涉哄抬物價被罰款10萬元罰款。而在售賣偽劣口罩一案曝光後，康佰馨於2月向社會公開致歉，並表示會向購買到偽劣口罩的客戶，按貨品原價的3倍賠償。