新冠肺炎：澳門姊弟赴台探病父　因隔離無法見最後一面

澳門一對李姓姊弟於台灣居住的父親近日病重，上周六（20日）飛抵台灣，但父親卻於周日（21日）下午病逝，姊弟因為要接受居家檢疫而無法趕到醫院見其最後一面，為此二人深感悲痛。台陸委會表示，基於人道先前已盡快發證讓姊弟抵台，未來將繼續給予必要協助。

李男與姊姊早前接獲醫生通知父親癌症惡化，促二人趕往見最後一面。李姓姊弟於是立即聯絡台灣的相關單位，盼盡快獲得入境許可。上周六（20日）二人經特別批准入境台灣，但仍要按規定居家檢疫14天。二人曾提交核酸檢測報告證明無感染，希望政府讓他們提早「出關」。

但根據台流行疫情指揮中心規定，居家隔離或檢疫者如要外出，至少要到檢疫第5天才可以申請自費檢測，經確認無感染才可以外出，而整個過程需時最少7天。惟李姓姊弟居家檢疫才過一天，周日下午便接獲父親離世的消息。

陸委會副主委邱垂正同日表示，先前接獲澳門在台辦事機構求助，已全力協助李姓姊弟盡快辦理證件，惟二人入境後必須遵從防疫規範，未來將繼續提供必要協助。