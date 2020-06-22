端午節機票價格下降　青海西藏成熱門自駕旅遊地區

端午節一直是內地旅客出遊的日子，但今年受新冠肺炎疫情影響，節日的整體機票價格較去年下降30%，往年熱門航線的降價明顯。內地傳媒報道周一（22日）報道，北京因連日有確診個案，出行訂單量亦較往年下降。出於安全考慮，不少家庭選擇自駕出遊，青海、西藏等成為熱門旅遊地區。

內媒引述大數據指，北京因受疫情影響，出行訂單量下降，但上海、廣州、深圳等出行仍然活躍。同時，成都、南京、杭州、武漢、西安等城市亦是熱門旅遊地點。端午節的機票價格較去年下降30%，部分地區的機票預訂量同比增長20%，上海、成都、昆明、重慶和西安，為飛機出行最熱門目的地前五名，其中上海出發到深圳的票量最高，其次為成都、重慶和廣州。

火車票的預定量亦明顯上漲，以成都、鄭州、廣州為目的地的高鐵預訂量為前三名，其次是上海、南京、武漢、重慶、杭州、深圳和長沙。新開高鐵線路訂單量同樣上漲，包括「大同—西安線」、「成都—貴陽線」、「張家口—呼和浩特線」等火車票預訂量增幅較大。

本周四（25日）至周六（27日）是內地端午節假期，不少上班族都會調假自製8日長假期。有數據顯示，端午節出行和返程高峰分別集中在上周六（20日）及周六（27日）前後，而不少旅客會選擇自駕出遊，出行人士年齡介乎22至45歲，其中上海、南京、杭州、廣州、天津等城市的遊客佔比較大，青海、甘肅、新疆、雲南、西藏等地成為長途自駕熱門路線。