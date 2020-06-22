獲提名任台監察院長　陳菊宣布退黨

台灣的總統府周一（22日）下午宣布第6屆監察委員提名人選，由前總統府秘書長陳菊出任監察院長，並兼任首屆台灣的國家人權委員會主任委員。陳菊表示，她的職責重大，必須超越黨派，待立法院通過人事案後，便會辭去所有政黨職務，退出政黨。

總統府原定上周五（19日）舉行監察院第6屆院長、副院長及監察委員提名記者會，但因前台東縣長黃健庭的副院長提名引起爭議，記者會臨時取消。黃健庭宣布退出提名後，另一名遭質疑的監委被提名人、前新北市副市長陳伸賢相繼退出。總統府秘書長蘇嘉全表示，遺缺2席暫時保留，等待合適時機再提名。

獲提名名單包括，陳菊將出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員。另7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人包括，資深婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及3位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。

據悉，第5屆監委將於下月31日屆滿，蘇嘉全表示，提名監委是總統憲政上的權責，蔡英文總統負完全責任，對外界近日提出的各項紛擾，籲各界無需多加揣測。他又感謝黃健庭與陳伸賢當初願意跨越黨派接受提名，為台灣打拚；另其他的監委遺缺暫時保留，等待合適時機再進行提名。