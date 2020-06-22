傳數位行銷科技長遭降職　國民黨澄清消息不實

國民黨近期力求轉型，主張數碼科技化的黨主席江啟臣更開設「數位行銷科技部門」，公開徵求「數位行銷科技長」，最終由台灣網上討論區Dcard始創人簡勤佑接任。惟上任僅72天，周一（22日）就傳出他因多次在網上發表不當言論、沒有創新作為且外洩黨內訊息而惹怒江啟臣，慘遭降職。惟國民黨澄清，簡未遭調職或降職。

台媒報道指，簡勤佑原為黨主席的直屬智囊，卻因上述言行令江啟臣頗有微言，才傳出即日起調職至新媒體部門；外界更解讀為降職，簡變成隸屬媒體部。

國民黨新媒體部主任張智瑋指，簡勤佑未遭調職或降職，工作內容沒有改變，外傳消息不實。他表示，簡依然是直屬於主席辦公室的數位行銷科技長，原本位於中央黨部3樓的辦公室依然保留，只是因應新媒體傳遞快速，強化溝通，才讓他在2樓增加辦公地點，方便與新媒體部討論及工作。

簡勤佑今年4月初接任國民黨數位行銷科長，卻多次在社交平台Facebook上發表不當言論。台行政院早前推出萬元紓困補助，因沒有完整配套措施引起混亂，簡立即在網上開設匿名專頁，卻未盡管理責任，令網民貼出歧視女性的圖片，引發各政黨及婦女團體批評，國民黨形象亦隨之受牽連。