台商勾結軍官賣機密予大陸　上訴遭駁回判囚9個月定讞

台灣高雄商人凃健峰被控11年前在大陸經商期間，勾結在台退役軍官轉賣軍事機密給陸方情報人員，2018年被判刑後上訴。台灣最高法院周一（22日）維持原判，並考量凃坦承犯行且文書並非機密，依違反《國家全安法》將其判囚9月定讞。

判決指出，凃在兩岸經商期間，認識大陸男子張炳煌，以及福建省對外經濟技術合作協會副秘書長董恆，後者以協會掩護，蒐集台灣情報。2009年，凃透過Skype介紹甫退伍的王瑞祺給張認識，2人事後接受招待到大陸與董、張見面。

此後，王先後游說在職士官侯俊壕、陳楷翰，以提供軍事資料換取零用錢的方法，利用軍用網絡下載「國軍人事戰備教則」並印出紙本交給王，兩人各分得1萬元（新台幣，下同，約2700港元）報酬。侯、陳二人此後陸續蒐集有關資料，直至2012年10月、12月退伍。

法院認為，凃經營的企業從事食品零售與船員人力派遣，月入50萬元（約13.3萬港元）左右，因欲大陸經商獲協助，罔顧台灣安全，為大陸地區行政組織轉賣情報。惟凃在偵審中均自白犯行，另蒐集交付之軍事資料非屬公務秘密，且無前科紀錄，遂判刑9個月；而王、侯、陳3人，因觸犯《國安法》及洩漏國防以外秘密罪，分別判刑5個月至1年8個月不等。