縣級前公安局長涉黑惡犯罪　檢察院提起公訴

內蒙古自治區區委政法委周一（22日）公布，巴彥淖爾市烏拉特前旗政府前副旗長、公安局前局長（等同縣級）賈淨博，涉嫌黑社會性質組織犯罪及職務犯罪案目前已調查終結，當局查出賈等人涉及73宗涉黑涉惡犯罪案件，涉案14.525億元人民幣（約16.16億港元）；鄂爾多斯市人民檢察院目前以非法拘禁、採礦等16項罪名，對賈提起公訴。

通報指出，去年9月17日，鄂爾多斯市公安局偵辦賈淨博等人職務犯罪案件時，發現賈等人涉嫌組織、領導及參加黑社會性質組織罪；鄂托克旗公安局隨後主辦該案，共抽調136名警力組成專案組調查。

經查，涉案組織通過非法吸收公眾存款、非法高利放貸積累資金，以開發房地產、經營酒店等經營活動持續斂財，並以暴力手段大肆違法犯罪。賈淨博等人涉嫌組織領導參加黑社會性質組織、尋釁滋事、非法拘禁、非法採礦等16項罪名，警方共拘捕69名疑犯，查封、扣押、凍結涉案資產價值14.525億元。

據官方資料顯示，現年48歲的賈淨博曾任巴彥淖爾市臨河區公安局黨委委員、公安局副局長（正科），巴彥淖爾市公安局監管支隊主持工作，巴彥淖爾市烏拉特前旗公安局政委等職，2017年開始擔任烏拉特前旗政府副旗長，公安局黨委書記、局長。至去年10月28日，賈因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。