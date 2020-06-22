遵義城鎮遇暴雨狂浸　廈門3日熱浪史上首次

內地近期天氣反常，長江中下游等地一方面持續受大雨影響，而華南一帶則出現今年首波熱浪，福建局部地區氣溫更預料高達39℃。潮濕加上高溫，感覺有如「焗桑拿」。

貴州省遵義市桐梓縣周一遭遇強降雨天氣，縣內多個鄉鎮被淹浸，並造成山泥傾瀉、橋樑受損、水電力中斷，以及大量民眾被困。截至上午8時55分，桐梓縣共有三個鄉鎮出現大暴雨，分別是木瓜鎮 160.2毫米、羊磴鎮 121.1毫米，以及坡渡鎮115.7毫米。預計降雨將持續，木瓜鎮河流恐出現20 年一遇的洪水。

據桐梓縣人民政府防汛抗旱指揮部消息，目前桐梓縣已將防汛應急響應級別提升至第二級。貴州遵義市消防救援支隊已調派了周邊7支抗洪搶險突擊隊，趕往現場增援。

周日（21日）是廿四節氣中的夏至，華北以及江南南部、華南均出現熱浪。其中，廈門由上周五（19日）至周日最高氣溫均超過35℃，局部地區更飆至39℃，是當地史上首次在6月持續3日出現高溫。據天氣測，當地亞熱帶高氣壓中心下沉氣流的影響，當地周一至周二（23日）最高氣溫料仍超過35℃，局部地區更可高達37℃。料周三（24日）至周末當亞副熱帶高氣壓向東移，雲系增多，受偏南暖濕氣流影響，當地或將有陣雨，氣溫也隨之下降。

在台灣，近日天氣同樣炎熱，全台各地區最高氣溫約36℃至37℃。台氣象局台北觀測站周一錄得37.637℃，平了該站今年以來最高溫記錄。台氣象局也持續針對11縣市發出高溫提示。