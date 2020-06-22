27歲男子養老中心治療　節食第54天身亡

黑龍江27歲男子李響（化名）周日（21日）死於鐵力市一老年康養中心，當時他已節食54天。家屬稱，事發前，該中心一名氣功大師曾建議他節食70天，聲稱可治病。黑龍江省伊春市鐵力市的警方、民政局已介入調查事件。

據了解，李響一直對所考高校不滿意，畢業後情緒也不穩定。多地治療無效後，經介紹，於2017年8月來到涉事中心接受節食治療。內媒指，治療期間，李響曾花幾千元買過「劉尚林大師」簽名版的金剛經，學過氣功、練過打坐、也節過食，「老師今天傳下來不吃飯，今天就不吃了」。

資料顯示，該康養中心業務範圍包括招收自理、半自理、老年人，提供生活照料、精神慰藉等服務。而李響所購經書的作者劉尚林，正是這家康養中心的實際負責人。民政局指，劉尚林現時在外講課，行蹤不定。

涉事的日月峽老年森林康養中心在鐵力市民政局備案登記時為「養老服務機構」，民政局對該機構僅有備案權，暫時無法了解到上述康養中心是否招收年輕人學氣功等相關情況。如上述中心經查實存在超出經營範圍、違規違法行為，被吊銷營業執照後，民政局將取消對該中心的備案。

日月峽老年森林康養中心的官網顯示，日月峽國家森林公園管理處是其主辦單位，亦是日月峽大森林旅遊集團有限公司旗下中心。日月峽大森林旅遊集團有限公司法定代表人為劉尚林。相關資料顯示，劉尚林曾任黑龍江省鐵力林業地區旅遊局局長，鐵力林業局養生科學研究所所長兼黨支部書記。