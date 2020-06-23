中印流血：兩國軍官次輪會談　緩和緊張關係

中國與印度軍方近日在邊境加勒萬河谷爆發衝突造成多人死傷，英國傳媒周一（22日）引述消息指，中印兩軍指揮官當天在實際控制線中方一側舉行第二輪會談，以圖緩和緊張關係。中國外交部周二（23日）證實雙方會面，指出兩軍同意採取必要措施推動事態降溫。

會面上午11時半開始，解放軍代表是西藏軍區司令，印軍派出第14軍軍長辛格（Harinder Singh）中將出席。這是兩國自6月6日後，再次舉行高級軍官會談，預料印方話題會觸及改變中印實際控制線規則，亦要求中國履行上次會面承諾等。

中印兩國軍方上周一（15日）在加勒萬河谷發生逾半世紀以來首次流血死亡衝突，印度總理莫迪對有印度士兵被殺感憤怒，但強調沒有外國軍隊越過邊境入侵印度，亦無軍事據點被攻佔。

中國外交部發言人趙立堅表示，中印兩國邊防部隊於周一舉行第二次軍長級會晤，同時是加勒萬河谷爆發衝突後的首次軍長級會晤。雙方就當前邊境管控中的突出問題交換意見，同意採取必要措施推動事態降溫；另希望繼續以保持通過對話磋商妥處分歧，管控事態，緩和局勢。