不滿分居殺女伴及其外孫女　揭陽男終伏法

廣東揭陽市男子林某群，早年因不滿曾同居的女伴薛某與他分居，於是在爭執期間毆打、砍殺受害人，致薛某及對方的1歲外孫女當場死亡。廣東省高院事後以故意殺人罪判其死刑，揭陽市中級人民法院周一（22日），依法將林某群押赴刑場、執行死刑。

法院審理查明，現年64歲的林某群離婚後，與喪偶的薛某及她的4個子女共同生活10餘年。林男在2015年患病，兩人之後分居，他因此不滿並多次與女方發生爭吵。至2017年4月26日，林男到薛某家中並再與對方爭執，期間手持扁擔擊打受害人頭部等處。

有鄰居聽到爭吵聲遂上前勸阻，薛某欲趁機入屋躲藏，但林男追入並反鎖大門，再將對方推倒在床。受害人擔心壓到睡在床上的外孫女林某，於是將她抱入懷中，林男繼而持扁擔擊打，並用菜刀砍殺薛某頭、手，致兩人當場死亡。

法院認為，林某群因生活矛盾持械行兇致人死亡，手段殘忍，且曾犯搶劫罪、敲詐勒索罪被判刑，人身危險性大，一審以故意殺人罪判其死刑，剝奪政治權利終身。林男曾提出上訴，惟廣東省高院最終駁回，裁定維持一審判決。