警破網絡販賣 「笑氣」案　跨省拘逾20人

浙江義烏市警方近日破獲一宗網絡販賣「笑氣」案，拘捕3名涉買賣吸食的青年。市公安局禁毒大隊隨即介入調查後，截至本月10日，警方已先後在杭州、衢州、義烏及江蘇南通等地查獲超過20人，搗破一個「笑氣」機器組裝倉庫，同時繳獲5個氣瓶、氣彈90餘箱逾2.2萬支。

警方上月17日接報，有賓館員工清理客房時，發現一對年輕男女的房間滿布銀色小鋼瓶。經查，鋼瓶是裝「笑氣」的氣彈，該房間的2名客人隨即被捕。他們交代，當日清晨6時通過微信購買3箱「笑氣」，賣家隨即派人送到，「每箱有240個氣彈，600元人民幣（約670港元）一箱」。警方上門搜查獲時，其中兩箱已被他們吸食，隨後又在同一賓館內，拘捕另一名吸食「笑氣」的男子。

上述3人捕後，警方立即成立專案組，市公安局禁毒大隊介入偵查，並先後拘捕20餘人，其中7人被採取刑事強制措施。禁毒大隊副大隊長丁健指，案中查獲的人士大多為約20歲的青年，部分為未成年人，甚至有人一邊吸食、一邊販賣「笑氣」。

「笑氣」一般用於醫療麻醉、食品加工等，但對人體神經系統破壞極強，嚴重會出現癱瘓症狀，甚至死亡，屬於危化品範疇。若直接吸入純度較高的「笑氣」，吸食者會不由自主地發出笑聲，並有短暫興奮狀態。內地近年屢次發生因吸食「笑氣」而自傷、自殘、尋釁滋事、強姦等案，雖然未列入麻精藥品管制目錄，不屬於毒品，但危害等同毒品。義烏市警方指，已聯同當地應急管理局及教育部門加強教育、引導和監管，杜絕學生有吸食「笑氣」的行為。