珠海偵破侵犯個人信息案　查獲數據逾10億條

廣東省珠海市高新區警方近日偵破一宗特大侵犯公民個人信息案，累計查獲涉及10億多條公民個人房產、車輛、公司法人、個人信用和貸款等信息數據，案中逮捕3名疑犯。

據珠海市公安局高新分局相關負責人稱，自「淨網2020」行動以來，該局網安大隊民警在網上巡查時，發現有人售賣珠海和澳門公民個人信息，於是迅速開展網上線索跟蹤和調查，其後查出一名綽號「螞蟻」的男子，長期活躍於網絡進行公民個人信息售賣。上月8日，高新公安分局網安大隊聯同巡警、金鼎派出所在中山市某金融中心逮獲一名鄭姓疑犯，並當場查獲作案手機2部，其雲端硬碟存儲公民個人信息數據容量近120G。

警方其後繼續分析追查，發現鄭某「下游」購買車牌查檔業務的男子陳某。據悉，鄭某和陳某長期合作，違法進行公民個人信息置換，以及車牌和房產信息查詢牟利的犯罪行為。同月，警方再先後拘獲陳某及其下線姚某，共查獲作案手機4部、電腦1部，二人雲端硬碟涉及公民個人信息數據容量共約222G。

經審訊，鄭某通過倒賣、交換公民個人信息，違法置換、出售公民個人房產、車輛等個人信息，已牟利近27萬元（人民幣，下同，約30萬港元）。陳某借助在中山、江門某房產公司任職的便利，違法獲取公民個人信息，並向鄭某、姚某出售，僅進行查車查房違法行為便獲利近1萬元（約1.1萬港元）。姚某則通過違法查詢車牌信息出售車主公民個人信息近3000次，牟利3000多元（約3300港元）。經檢察院批准，3人均已依法被逮捕。

此外，高新警方對案件涉及的4家中介公司員工違法購買公民個人信息的行為進行調查，其後對上述公司依法處以行政處罰。