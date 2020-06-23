開車誘拐男童斬頭棄屍　癮君子判死刑伏法

湖南省男子張偉多年前將一名年僅7歲的男童騙上車載到偏僻公路後，用菜刀斬向男童致其身首異處後棄屍。案件經兩次審理，張男均被判死刑。本月17日，張男經已伏法。據了解，張男是因為長期吸食毒品致精神障礙，才殺害無辜的男童。

內地最高人民法院周二（23日）發布2019年以來審結的毒品犯罪和吸毒誘發犯罪的典型案例。當中包括張偉殘殺兒童案。案情指，1989年出生的張男，為湖南省新邵縣市場監督管理局職工。他自2012年開始吸毒，曾多次接受戒毒治療。2016年12月21日下午，張男駕車經過湖南省新邵縣釀溪鎮雷家坳村財興路地段時，發現7歲的王姓男童背着書包在路邊行走，於是騙其上車。

同日晚上9時許，張男將車開到新邵縣坪上鎮坪新村一偏僻公路上，停車後將熟睡的王童抱下車，並用菜刀多次斬向王童頸部，致其身首異處死亡。之後張男將王童的頭部和軀幹分別丟進附近草叢後逃離現場。

該案由湖南省邵陽市中級人民法院一審，湖南省高級人民法院二審。最高人民法院對本案進行了死刑復核。法院認為，被告張男故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。張偉殺害無辜兒童，犯罪手段殘忍，情節特別惡劣，罪行極其嚴重，故依法對張男判處並核准死刑，剝奪政治權利終身。