納瓦羅稱中美貿協已「結束」　特朗普否認

納瓦羅（上）及特朗普（下）否認中美貿協結束。

美國白宮貿易顧問納瓦羅周一（22日）表示，總統特朗普已經決定終止中美貿易協議，直言協議已經「結束」，並將原因歸咎中國沒有及時公布新冠肺炎疫情；惟事後澄清相關言論被誤解。特朗普亦在Twitter強調，與中國的貿易協議仍然完好，希望中方繼續遵守協議的條款。

納瓦羅接受霍士新聞時再次批評中國隱瞞疫情，直言情報部門對新冠病毒來自武漢實驗室的信心愈來愈大。被問到中美貿易協議，他說：「結束了」（It's over），並解釋「轉捩點」是雙方於1月15簽署第一階段貿易協議時，中方已經知道疫情，惟沒有告知美國情況。他說：「他們1月15日簽署貿易協議，當時他們已經知道病毒爆發後整整兩個月，他們已將數以萬計的人送到美家散播病毒。」

另外，納瓦羅將中國的行為與日本政府1941年底偷襲珍珠港比較，指當年日方表面上與時任美國總統羅斯福政府和談，實質在拖延時間，和談之後數周就偷襲珍珠港。

不過，納瓦羅其後向《華爾街日報》澄清霍士新聞報道被誤解，訪問所指的「結束」不是關於中美貿易協議，只是想強調不信任中國當局。惟有關中美貿易協議結束的言論傳出後，美股指數期貨大跌，道指期貨跌逾300點。