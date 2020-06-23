劉強東頻辭公司職務　捲性侵風波傳以5000萬美元和解

內地電商京東近日在香港上市，曾捲入性侵風波的集團始創人劉強東，再次成為話題。

2018年8月，劉強東被指性侵明尼蘇達大學一名中國女留學生，其後一度被美國警方扣留。經過三個月調查，明尼蘇達州亨內平縣檢察官在查看閉路電視錄像、短訊、警方執法錄像以及證人陳述後，認為證據不足，故不對劉提出起訴。

事發後劉強東發聲明稱，自己為不干擾司法公正一直無自辯及回應。他強調自始至終都沒觸犯任何法律，就事件對其家庭，尤其妻子章澤天造成巨大傷害，感到十分自責和後悔。他又表示，會「竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任」。而事後多次傳劉與章澤天婚變，但遭京東否認。

雖然案件的刑事訟訴結束，但聲稱受害的女子劉靜瑤（Liu Jingyao，音譯），其後在美國明尼蘇達州向劉強東及京東集團提出民事訴訟，索償逾5萬美元（約39萬港元）。而不少內地媒體曾轉載消息指，劉強東欲以5000萬美元（約3.9億港元）與女事主和解，惟消息未得到證實。

事發後，劉強東於去年11月以個人原因請辭第13屆全國政協委員，同時他頻頻卸去旗下公司高層職務。據媒體查詢內地企業資訊網站獲悉，劉強東於本月11日一口氣辭去5家公司的職務，包括天津京東啟正貿易有限公司經理、廊坊京東吉特貿易有限公司總經理、廊坊京東冠馬貿易有限公司經理、廣東京東雲錦揚信息技術有限公司經理及昆明京東雲科物流有限公司總經理。另早前報道，今年以來劉強東已卸任約50間京東旗下公司的高層職務。