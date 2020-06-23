內地暴雨成災　專家憂三峽大壩潰堤

有小學被山洪淹沒。

內地天氣連日反常，其中貴州遵義市桐梓縣周一（22日）出現強降雨天氣，多間房屋被山洪沖毀倒塌，災害造成直接經濟損失8289萬元人民幣（約9200萬港元）。三峽大壩水位日前超出防洪警戒線，外界擔心長江沿岸6億人恐面臨大壩潰堤危機。中央氣象台周二（23日）清晨6時繼續發布暴雨黃色預警，預計湖南中北部、安徽南部等多個地區有大到暴雨，局地有雷暴大風等強對流天氣。

中央氣象台指，即日上午8時至周三（24日）上午8時，預計湖南中北部、湖北東南部、安徽南部、江蘇中南部、上海、浙江北部、江西北部、貴州中南部及黑龍江中北部、西藏東南部等地，部分地區有大到暴雨。其中，湖南北部、江西北部、安徽南部、貴州南部等地局地有大暴雨，預料每小時降雨量100至180毫米，部分地區伴有短時強降雨，最大每小時降雨量20至50毫米，局地超過60毫米。

長江中下游亦持續受大雨影響，三峽水庫庫區水位上漲，周日（21日）更超出防洪警戒線近2米。有專家憂慮，三峽大壩正面臨長江中上游、下游同時暴雨的極端氣候狀態，存在大壩潰堤的風險，近日更再傳出大壩變形。他表示，若大壩潰堤，洪水將一路沖到上海，呼籲長江中下游居民提早準備、規劃逃生。