網信辦約談10家直播平台　涉內容低俗庸俗

國家網信辦近日會同相關部門對國內主要網絡直播平台進行全面巡查後，發現包括「虎牙直播」、「鬥魚直播」、「西瓜視頻」等10家網絡直播平台，存在傳播低俗庸俗內容等問題，已依法約談各平台所屬企業，並將部分違規網絡主播納入跨平台禁播黑名單。

國家網信辦有關負責人表示，結合群眾舉報及核查情況發現，這次巡查的31家主要網絡直播平台，不同程度地存在內容低俗庸俗問題，包括女主播衣着暴露；男主播言行粗俗惡俗；低俗熱舞、惡搞、謾罵等現象屢禁不絕；聊天內容無營養無價值，甚至傳播不良價值觀；留言互動、彈幕和用戶帳號註冊疏於管理，違法違規信息層出不窮。

亦有部分平台企業經營態度不端正，為牟取自身利益，借助免費「網課」推廣「網遊」，部分利用色情低俗內容誘導用戶點擊瀏覽並充值打賞，或利用抽獎、競猜等方式涉嫌組織網絡賭博。

網信辦稱，有關的直播亂象嚴重背離社會核心價值觀，危害青少年健康成長，敗壞社會風氣，故應嚴加整治。至於被點名存在問題的直播平台除上述3家外，還包括「嗶哩嗶哩」、「映客直播」、「CC直播」、「瘋播直播」、「歡樂直播」、「花椒直播」及「全民小視頻」。網信辦表示已指導屬地網信辦依法依規約談上述平台企業，視違規情節對相關平台分別採取停止主要頻道內容更新、暫停新用戶註冊、限期整改、責成平台處理相關責任人等處置措施。