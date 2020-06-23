受賄714萬人民幣　日照市檢察院前檢察長獲刑15年

山東日照市人民檢察院前檢察長鞏盛昌，涉嫌受賄、挪用公款、利用影響力受賄，先後多次收受相關單位和個人給予的財物，合共714萬元（人民幣，下同，約781萬港元）。濰坊市中級人民法院周二（23日）一審，判處鞏盛昌有期徒刑15年，處罰90萬元（約98萬港元）；對其犯罪所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，鞏盛昌於2006年至2019年，利用擔任日照市人民檢察院檢察長職務上的便利及職權、地位形成的便利條件，在工程承攬、工程款撥付等方面為他人謀取利益。此外，在2012年5月，鞏盛昌利用職務上的便利，個人決定以單位名義挪用公款1000萬元（約1095萬港元）出借給某房地產公司使用，進行營利活動，後其非法獲利21萬元（約23萬港元）。

鞏盛昌又在2017年底利用職權，為他人案件辦理提供幫助，後以明顯低於市價購買房產一套。濰坊市中級人民法院認為，鞏盛昌的行為分別構成受賄罪、挪用公款罪、利用影響力受賄罪，應依法懲處並數罪併罰。鑑於鞏盛昌到案後如實供述自己罪行，案發前挪用公款已全部退還，依法從輕處罰。